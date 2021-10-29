Разведка США сделала окончательный вывод о происхождении COVID

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В США опубликовали доклад о происхождении коронавируса

Елена Прошина
1 час назад

Разведсообщество США считает, что коронавирус не является результатом разработки биологического оружия, пишет ТАСС со ссылкой на доклад на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

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Фото: ReutersReuters

«Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие», - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что большинство разведывательных ведомств США также полагают, что COVID-19 «вероятно, не был изменен генетически». При этом два ведомства считают, что для таких оценок недостаточно данных.

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Разведсообщество США полагает, что причиной распространения COVID-19 стала передача от животного или из-за инцидента в лаборатории.

Ранее разведсообщество США признавало, что нет достаточной информации, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или это результат утечки из лаборатории в Ухане.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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