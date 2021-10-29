Разведка США сделала окончательный вывод о происхождении COVID

Разведсообщество США считает, что коронавирус не является результатом разработки биологического оружия, пишет ТАСС со ссылкой на доклад на сайте аппарата директора Национальной разведки США.
«Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие», - говорится в докладе.
В докладе отмечается, что большинство разведывательных ведомств США также полагают, что COVID-19 «вероятно, не был изменен генетически». При этом два ведомства считают, что для таких оценок недостаточно данных.
Разведсообщество США полагает, что причиной распространения COVID-19 стала передача от животного или из-за инцидента в лаборатории.
Ранее разведсообщество США признавало, что нет достаточной информации, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или это результат утечки из лаборатории в Ухане.