Разведка США сделала окончательный вывод о происхождении COVID

Разведсообщество США считает, что коронавирус не является результатом разработки биологического оружия, пишет ТАСС со ссылкой на доклад на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

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«Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие», - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что большинство разведывательных ведомств США также полагают, что COVID-19 «вероятно, не был изменен генетически». При этом два ведомства считают, что для таких оценок недостаточно данных.

Разведсообщество США полагает, что причиной распространения COVID-19 стала передача от животного или из-за инцидента в лаборатории.