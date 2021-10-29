Суд в США утвердил приговор Тинькову

Суд в США утвердил приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд в США принял соглашение Тинькова со следствием, приговорив его к уже отбытому сроку.

При этом Тиньков должен будет выплатить штраф и провести год под надзором. Этот срок не предполагает пребывания на территории Соединённых Штатов.

Вместе с этим американская сторона отказалась от дальнейших претензий к Тинькову.

Ранее сообщалось, что Тиньков выплатит $448 957 108 в ходе соглашения с американским Минюстом по делу о неуплате налогов.

В октябре Тиньков признал себя виновным по одному из предъявляемых ему обвинений по делу о неуплате налогов.