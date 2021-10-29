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Суд в США утвердил приговор Тинькову

RT на русскомиещё 9
42 минуты назад

Суд в США утвердил приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову.

Суд в США утвердил приговор Тинькову
Фото: © OLGA MALTSEVA AFP© OLGA MALTSEVA AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд в США принял соглашение Тинькова со следствием, приговорив его к уже отбытому сроку.

У заболевшего раком Тинькова началась ремиссия

При этом Тиньков должен будет выплатить штраф и провести год под надзором. Этот срок не предполагает пребывания на территории Соединённых Штатов.

Вместе с этим американская сторона отказалась от дальнейших претензий к Тинькову.

Ранее сообщалось, что Тиньков выплатит $448 957 108 в ходе соглашения с американским Минюстом по делу о неуплате налогов.

В октябре Тиньков признал себя виновным по одному из предъявляемых ему обвинений по делу о неуплате налогов.

В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило банкира в подаче ложных налоговых деклараций по двум пунктам.

В мире,Олег Тиньков,Минюст РФ,Министерство юстиции США,
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