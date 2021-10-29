Зеленский объяснил применение беспилотника Bayraktar в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе является ответом на действия противника и не говорит о наступлении со стороны Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.
«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», — сказал Зеленский журналистам в Одессе.
По словам Зеленского, на Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другое оружие используются «именно для защиты».
Вооруженные силы Украины во вторник впервые применили беспилотник Bayraktar в Донбассе. Летательный аппарат управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.
Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения. Однако, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, применение БПЛА якобы этот запрет не нарушает.
По его словам, Украина закупила у Турции ударные БПЛА для «сдерживания» России и защиты своей территории.