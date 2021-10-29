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Зеленский объяснил применение беспилотника Bayraktar в Донбассе

Елена Прошина
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе является ответом на действия противника и не говорит о наступлении со стороны Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.

Зеленский объяснил применение беспилотника Bayraktar в Донбассе
Фото: Офис Президента УкраиныОфис Президента Украины

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», — сказал Зеленский журналистам в Одессе.

По словам Зеленского, на Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другое оружие используются «именно для защиты».

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Вооруженные силы Украины во вторник впервые применили беспилотник Bayraktar в Донбассе. Летательный аппарат управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.

Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения. Однако, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, применение БПЛА якобы этот запрет не нарушает.

По его словам, Украина закупила у Турции ударные БПЛА для «сдерживания» России и защиты своей территории.

В мире,Владимир Зеленский,РИА Новости,
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