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В Грузии заявили о попытке госпереворота

Елена Прошина
6 минут назад

В Грузии планировали помешать перемещению в другую тюрьму экс-президента страны Михаила Саакашвили, которого задержали в Тбилиси в начале октября, а также совершить антигосударственные действия, пишет «Спутник Грузия» со ссылкой на замначальника контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии Бача Мгеладзе.

В Грузии заявили о попытке госпереворота
Фото: ReutersReuters

В частности, организаторы планировали помешать перемещению Сааакашвили в Глданскую тюрьму №8.

«Для этой цели этими лицами планировалось блокировать дороги, ведущие к этому учреждению, и тем самым создать неконтролируемую ситуацию, хаос и помешать этапированию Михаила Саакашвили», - сказал Мгеладзе.

По его словам, аналогичные действия они планировали при этапировании Саакашвили и в другую тюрьму.

Мгеладзе продемонстрировал часть двухчасовой аудиозаписи, которая была сделана в Тбилиси в президентской библиотеке. Как считают в Службе госбезопасности, на записи член главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Бесо Цередиани вместе с другими участниками обсуждали план перекрытия дорог при этапировании Саакашвили.

Мгеладзе добавил, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 315 Уголовного кодекса (заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии).

По его словам, все приглашенные в качестве свидетелей на опрос в следственные органы, отказались давать показания.

Саакашвили тайно приехал в Грузию в конце сентября перед местными выборами. 1 октября он был арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по уголовным делам - об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. Он объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В настоящее время он находится в тюрьме города Рустави.

В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,
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