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Генсек ООН назвал самую важную цель саммита G20

Lenta.ru
34 минуты назад

Крупные державы в рамках саммита G20 должны преодолеть недостаток доверия друг к другу, коренящийся в несправедливости, неравенстве и геополитических разногласиях. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш назвал восстановление доверия самой важной целью предстоящей встречи, передает РИА Новости.

Генсек ООН назвал самую важную цель саммита G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генсек подчеркнул, что прежде всего странам необходимо преодолеть «вакцинный национализм» и поддержать запущенную ВОЗ глобальную стратегию вакцинации от коронавируса. В ее рамках предполагается вакцинировать 40 процентов населения Земли к концу 2021 года, а также иммунизировать 70 процентов к 2022 году.

Также Гутерреш призвал страны G20 продлить приостановку обслуживания долга на следующий год и сделать ее доступной для всех уязвимых стран с крупной задолженностью и стран со средним уровнем дохода.

«Страны с развитой экономикой инвестируют почти 28 процентов своего валового внутреннего продукта в экономическое восстановление (после пандемии COVID-19 — прим. «Ленты.ру»). Для стран со средним уровнем дохода эта цифра составляет до 6,5 процента», — отметил он.

Глава ООН указал на необходимость более амбициозных мер по борьбе с климатическими изменениями, чтобы выйти на «надежный путь к сохранению глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия». По словам Гутерреша, державы должны предпринять незамедлительные действия, чтобы сократить глобальные выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году.

В сентябре генсек ООН заявил, что в 2021 году из-за катастроф, вызванных изменением климата, более 30 миллионов человек лишились дома. Гутерреш призвал развитые страны выполнить обещания и выделить 100 миллиардов долларов для борьбы с климатическими изменениями.

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