Талибы потребовали от мирового сообщества $1 млрд

Захватившее власть в Афганистане террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) потребовало от мирового сообщества материальную помощь порядка 1,2 миллиарда долларов. Об этом представитель офиса талибов в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин написал в своем Twitter.
«Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо в срочном порядке выделить недавно объявленный пакет помощи, обещанный на виртуальном саммите G20 по Афганистану, для поддержки представителей уязвимых слоев населения», — подчеркнул он.
По словам представителя радикалов, эти средства необходимы для поддержки представителей уязвимых слоев населения и времeнно перемещенных лиц.
Кроме того, он уверяет, что правительство самопровозглaшенного Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) готово к сотрудничеству с гуманитарными организациями для оказания помощи людям своей страны.
Вместе с тем Шахин передал призыв боевиков разморозить активы Афганистана на сумму около 10 миллиардов долларов.
Ранее Владимир Путин сообщил, что проблема Афганистана имеет огромное значение для мирового сообщества, хотя по-прежнему является самой сложной. Он подчеркнул, что стране необходимо помочь и разморозить афганские активы.