Талибы потребовали от мирового сообщества $1 млрд

Захватившее власть в Афганистане террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) потребовало от мирового сообщества материальную помощь порядка 1,2 миллиарда долларов. Об этом представитель офиса талибов в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин написал в своем Twitter.

«Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо в срочном порядке выделить недавно объявленный пакет помощи, обещанный на виртуальном саммите G20 по Афганистану, для поддержки представителей уязвимых слоев населения», — подчеркнул он.

По словам представителя радикалов, эти средства необходимы для поддержки представителей уязвимых слоев населения и времeнно перемещенных лиц.

Кроме того, он уверяет, что правительство самопровозглaшенного Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) готово к сотрудничеству с гуманитарными организациями для оказания помощи людям своей страны.

Вместе с тем Шахин передал призыв боевиков разморозить активы Афганистана на сумму около 10 миллиардов долларов.