«Нашлась Украина, купившая рухлядь за 5 миллионов долларов. Причем, когда Зеленский ходил вчера по этому ледоколу, я смотрю в украинских новостях — «прорыв науки», «новейшие лаборатории». При этом пару дней назад в YouTube выложили ролик с тем, как срезают это оборудование перед отправкой покупателю. То есть Лондон снова крепко подставил Украину все с тем же ледоколом. Поработали с начинкой, так сказать. А Зеленский, судя по его речи в Одессе, даже об этом не знает», — рассказал Корнилов.