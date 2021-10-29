Китай запретил рыбу из России из-за опасной находки

Власти Китая приостановят на четыре недели ввоз рыбы от российского предприятия Zarya LCC после обнаружения коронавируса на упаковке замороженной горбуши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

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Запрет на прием импортных деклараций от организации начнет действовать с 3 ноября и продлится четыре недели.

Ранее, 26 октября, Главное таможенное управление сообщило о временном запрете ввоза морепродуктов двух российских предприятий после выявления коронавируса на упаковках замороженной рыбы. Меры касаются рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC. Прием импортных деклараций для них приостановлен с 27 октября сроком на одну неделю.

Таким образом, для Zarya LCC временный запрет на импорт продукции в Китай будет действовать в общей сложности пять недель.