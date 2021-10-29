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США разочаровались в «Газпроме»

Мария Иванова
34 минуты назад

Представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что в Вашингтоне разочарованы решением «Газпрома» не увеличивать инвестиции в добычу газа: чиновник подчеркнул, что это позволило бы поставлять дополнительные объемы топлива в кризис. Об этом сообщает «Взгляд».

Хохштейн подчеркнул, что Россия «может и должна» нарастить поставки газа в ЕС по уже действующим трубопроводам сверх контрактов, чтобы предотвратить новый виток энергетического кризиса.

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Он призвал Германию «дать ясно понять» Москве, что «Северный поток-2» не начнет работу раньше марта 2022 года. По его мнению, это мотивирует страну использовать для расширения поставок существующие маршруты, в том числе украинский транзит.

«Если у России есть газ для «Северного потока», значит у нее есть объемы и для газотранспортной системы Украины, других маршрутов. Они должны их использовать», - подчеркнул Хохштейн.

Биржевая стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

13 октября президент России Владимир Путин рассказал, что на фоне скачков цен на газ в Европе РФ готова пойти на встречу партнерам, обсудить «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов.

Он отметил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает бесперебойные поставки газа. По мнению Путина, газовый кризис спровоцировали сами европейцы, вовремя не закачивавшие газ в хранилища.

Также президент назвал «чушью, бредом и политически немотивированной болтовней» заявления, что Россия использует газ в качестве оружия.

Российские эксперты отмечали, что скорейший запуск «Северного потока-2» позволил бы справиться с кризисом.

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