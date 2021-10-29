Россию обвинили в «убийстве» энергетики Украины

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии убивает энергетическую систему Украины. Об этом в эфире «4 канала» заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер. По её словам, отрасль может попасть в полную зависимость от импорта из этих стран.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат оценила ситуацию в украинской энергетике как катастрофическую. Из-за провала в вопросе заготовки угля и отсутствия поддержки властями местных добывающих предприятий украинские компании были вынуждены выкупить доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии.

Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации, — заявила парламентарий.

По её мнению, из-за этого недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно работать атомная генерация.

Депутат предупредила, что Украина может в итоге стать полностью зависимой от импорта электроэнергии из России и Белоруссии и «закончиться это может очень плохо».