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Россию обвинили в «убийстве» энергетики Украины

News.ruиещё 7
15 минут назад

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии убивает энергетическую систему Украины. Об этом в эфире «4 канала» заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер. По её словам, отрасль может попасть в полную зависимость от импорта из этих стран.

Россию обвинили в «убийстве» энергетики Украины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Депутат оценила ситуацию в украинской энергетике как катастрофическую. Из-за провала в вопросе заготовки угля и отсутствия поддержки властями местных добывающих предприятий украинские компании были вынуждены выкупить доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии.

Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации, — заявила парламентарий.

По её мнению, из-за этого недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно работать атомная генерация.

Депутат предупредила, что Украина может в итоге стать полностью зависимой от импорта электроэнергии из России и Белоруссии и «закончиться это может очень плохо».

Украина испытывает дефицит энергоресурсов, необходимых в том числе для выработки электроэнергии. Это связано с ростом цен на газ и нехваткой угля, которые привели к остановке части ТЭС. В частности, некоторое время назад прекратила работу Славянская ТЭС в Донецкой области. Оппозиционный депутат Рады Илья Кива в связи с этим посоветовал украинцам готовиться к голоду и смерти.

В мире,Илья Кива,Верховная Рада,
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