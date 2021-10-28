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Зеленского обвинили в слежке за Порошенко

Вероника Полынина
1 час назад

Украинская партия «Европейская солидарность» обвинила власти страны в слежке за экс-президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Зеленского обвинили в слежке за Порошенко
Фото: ТАССТАСС

«Власти Зеленского продолжают незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко», - заявили в партии.

Сторонники экс-президента указали, что возле дома Порошенко в Козине Киевской области был замечен автомобиль с номерным знаком, который отсутствует в базе и служит прикрытием для правоохранительных органов. По мнению членов партии, это означает, что слежка за Порошенко осуществляется по указанию властей.

В «Европейской солидарности» сообщили, что уведомили о «позорном факте незаконной слежки» Нацполицию Украины.

В партии подчеркнули, что это не первый случай преследования Петра Порошенко. Сторонники экс-президента сообщали об автомобилях с несуществующими номерами в офис Генпрокурора в июне 2020 года, однако «это преступление не расследуется, как и другие преступления против Петра Порошенко».

В «Европейской солидарности» также напомнили, что в августе на Порошенко было совершено нападение.

«Исполнителя нападения отпустили, а расследование по заказчикам и организаторам саботируется силовиками по указанию из офиса Зеленского», - говорится в сообщении.

24 августа Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве. Инцидент произошел во время националистического «Марша защитников Украины» по случаю 30-летия независимости страны. Экс-президент заявил, что к нападению причастен Владимир Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,МВД,
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