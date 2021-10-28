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Зеленского обвинили в слежке за Порошенко

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за политиком, обвинив в этом нынешнюю власть, говорится в заявлении партии, появившемся на ее сайте 28 октября.

Зеленского обвинили в слежке за Порошенко
Фото: ТАССТАСС

«Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЭН», – сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз.

Отмечается, что номерного знака этой машины нет в базе автомобильных номеров, он является номером для прикрытия правоохранительных органов, что является слежкой за Петром Порошенко «по указанию властей», заявили в партии.

Представители «Европейской солидарности» обратились после этого в полицию. На сайте также появились фото и видео белого автомобиля.

Вместо политического преследования и давления на оппозицию, партия в своем обращении посоветовала президенту и его офису заняться COVID и угрожающим энергетическим кризисом

Ранее депутаты партии «Европейская солидарность» в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру. Видео разместил депутат Владимир Вятрович.

В мире,Владимир Вятрович,Степан Бандера,Петр Порошенко,Верховная Рада,МВД,РИА Новости,
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