СМИ: Война между Россией и НАТО станет кошмаром

Война между НАТО и Россией станет настоящим кошмаром, пишет военный журналист, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для издания «1945».

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По мнению автора, военный конфликт НАТО и России может произойти либо в Прибалтике, либо в Черноморском регионе по инициативе Москвы.

Недавно альянс представил новую стратегию борьбы с «агрессией России» под названием «Концепция сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе». Она направлена на борьбу с кибер-, ядерными, гибридными и другими угрозами со стороны РФ.

По словам Атламазоглу, в случае наземной войны решающее значение будут иметь скорость и резкость действий.

Он предполагает, что Россия попытается захватить страны Прибалтики. В этом случае НАТО должно попытаться остановить наступление России, чтобы дать время для прибытия подкрепления.

Он приводит оценку британского аналитического «Центра безопасности человека», в которой говорится, что в наземной войне Москва может «нанести высокоточные обычные удары, используя крылатые и баллистические ракеты против уязвимых в военном, экономическом и политическом отношении целей в различных точках Европы, включая Великобританию», а также может попытаться потопить корабли, доставляющие войска и танки из США.