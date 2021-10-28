Президент Армении попросил Путина о помощи

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что обратился в письме к Владимиру Путину с просьбой посодействовать установлению границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом он сообщил в интервью РБК, опубликованном на YouTube-канале издания.

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Саркисян добавил, что сложности с определением границ территории начались с конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению президента, азербайджанская сторона использует виртуальные карты, которые может нарисовать любой человек, знакомый с программированием.

«Тогда я тоже написал Владимиру Владимировичу Путину письмо, в этом письме высказал мысль, что именно советские карты хранят возможное решение проблемы. А то там в разных местах стороны, в первую очередь азербайджанская сторона, используют какие-то карты от Google, от чего-то еще», — заявил армянский лидер.

Политик подчеркнул, что ценность советских карт заключалась в том, что они отображают общую историю как Российской империи, так и Советского Союза. Саркисян также отметил, что решать проблему с границами без участия России невозможно.