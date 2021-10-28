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Кличко вводит жесткий карантин в Киеве

Елена Прошина
40 минут назад

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 1 ноября в столице Украины вводятся жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Как сообщает «Интерфакс-Украина», со следующей недели все столичные заведения общепита, ТРЦ, отели, спортзалы и учреждения социальной сферы можно будет посещать только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации.

Кличко вводит жесткий карантин в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Кличко в ходе онлайн-брифинга, ежедневно в городе умирают по 40-50 человек, в том числе и молодые люди. В некоторых больницах занято уже до 100% коек, а места с подведенным кислородом уже третий день заполнены на 66%.

«Решение об отнесении города или региона в "красную" зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение. Но хочу заявить, что столица в рамках своих полномочий вводит строгие ограничения, о которых мы заявляли ранее», — заявил мэр.

Также власти Киева перевели на дистанционное обучение все школы, а садики смогут работать только при условии вакцинации 100% персонала. В таком режиме образовательные учреждения будут работать до улучшения эпидситуации в городе.

Общественный транспорт продолжит свою работу, однако пользоваться им смогут только те люди, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный на коронавирус ПЦР-тест. Правоохранители будут осуществлять выборочные проверки транспорта.

В мире,Виталий Кличко,
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