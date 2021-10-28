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Премьер Украины приписал США освобождение страны от нацистов

Газета.Ru
22 минуты назад

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в годы Второй Мировой войны нацистов прогоняла не Советская армия, а некая антигитлеровская коалиция. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На Украине освобождение страны от нацистов приписали США
Фото: ReutersReuters

Политик утверждает, что за освобождение Киева и другие украинские города боролись США, Великобритания, Китай, Южная Африка и страны Латинской Америки.

"77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - отметил Шмыгаль.

Согласно историческим данным, в боях за УССР участвовала лишь Красная армия, а именно войска первого Украинского фронта, который возглавлял генерал Николай Ватутин. Ранее сообщалось, что на Украине напомнили о нацистском прошлом Венгрии из-за российского газа.

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Экс-депутат Рады Олег Тягнибок заявил, что Венгрия в прошлом сотрудничала с Третьим рейхом, и этот исторический факт необходимо упоминать при обсуждении разногласий Киева с Будапештом.

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