Обзор иноСМИ: "самоубийство" Европы и приказ Путина

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ЕС пытается избавиться от влияния России и бьет по самому себе

В течение многих лет Евросоюз пытается ослабить «железную хватку России, решающей судьбу поставок газа», и стремится создать конкурентный рынок импорта, пишет The Wall Street Journal. Газета отмечает, что в 2021 году эти усилия ударили по ЕС бумерангом из-за дефицита запасов газа и спровоцировали энергетический кризис по всему континенту.

Европейские министры энергетики встретились 26 октября, чтобы обсудить решение проблемы газового кризиса. Но, по версии WSJ, они мало что могут сделать для немедленного увеличения поставок, а Россия «не спешит помочь». Переход к отказу от газовых контрактов, связанных с нефтью, окупился, когда топлива в ЕС было достаточно, но в этом году это обойдется членам блока примерно в 30 миллиардов долларов. Эксперт Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн отметил, что в Москве десятилетиями призывали ЕС придерживаться привязанных к нефти цен и называли отказ от них глупым: «Они ошибались десять лет, но теперь оказались правы».

«Путин приказывает дать Европе больше газа»

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать пополнение подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе с ноября, что сразу же привело к снижению цен в преддверии долгожданных дополнительных поставок из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент РФ поручил госкорпорации сфокусироваться на заполнении ПХГ в Германии и Австрии с 8 ноября, после того, как будут заполнены хранилища в России. В «Газпроме» Путину сообщили, что кампания по заполнению ПХГ в России продлится на неделю дольше крайнего срока, установленного на 1 ноября.

США напомнили Германии о санкциях против России

Правительство США хочет усилить давление на Россию, чтобы страна не могла использовать «Северный поток-2» в качестве оружия против Украины. Незадолго до начала переговоров немецких партий по новой коалиции Вашингтон напомнил о своем совместном с Германией заявлении о санкциях против РФ, пишет Süddeutsche Zeitung.

Уполномоченный администрации США по вопросам энергетики Амос Хохштейн заявил, что Берлин и Вашингтон приближаются к обозначенной в документе линии. Фоном этому заявлению служит стремление России сертифицировать газопровод. Президент РФ Владимир Путин недавно отметил, что это может облегчить нынешний дефицит газа в Европе. По обеим трубам «Северного потока - 2» с декабря может быть поставлено 55 миллиардов кубометров газа.

Обострение в Донбассе связали с «Северным потоком-2»

Украинский портал «Страна» назвал 26 октября одним из самых напряженных дней в Донбассе за последние несколько месяцев: под Донецком в поселке Тельманово возобновились бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали беспилотник Bayraktar. По версии издания, с помощью обострения Киев рассчитывает спровоцировать Россию и сорвать запуск «Северного потока-2».

«Зеленский и Ко тратят огромные усилия, чтоб «Северный поток-2» не был запущен вообще (что, естественно, нереально – его запустят рано или поздно в любом случае). В том числе, и применяя «тяжелые» методы», - отмечает портал. «Страна» подчеркнула, что применение Bayraktar - прямо запрещено соглашением о перемирии июля 2020 года, и Киев пошел на это в расчете на жесткий ответ.

Буря эмоций: на Польшу наложили штраф в миллион евро в день

Польше придется выплачивать штраф в размере одного миллиона евро из-за несоблюдения требований суда ЕС к польским судам. Как пишет польское издание Onet, штраф спровоцировал бурю эмоций в соцсетях.