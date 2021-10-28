В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 83.19
Войти в почту

Китай и Турция поругались в ООН

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу раскритиковал обвинения со стороны китайских дипломатов в адрес политики Анкары в Сирии.

Китай и Турция поругались в ООН
Фото: ReutersReuters

В частности, заместитель постпреда КНР при ООН Генг Шуанг на заседании СБ ООН по Сирии обвинил Турцию в снижении водостока реки Евфрат и перебоях в работе водонапорной станции «Аллук» в Сирии. По его словам, Турция «оккупировала» северо-восток Сирии. Шуанг призвал «уважать» права человека в Сирии, передает агентство «Анадолу».

В свою очередь Синирлиоглу заявил, что «те, кто сами повсеместно игнорируют международное гуманитарное право, не вправе поучать Анкару соблюдению прав человека». Дипломат заявил, что боевики сирийского крыла террористов РКК/YPG и сторонники Башара Асада пытаются раздуть тему в собственных интересах.

По его словам, террористы PKK/YPG продолжают обстреливать населенные пункты Сирии и Турции, «буквально две недели назад террористы обстреляли сирийский Африн, что привело к гибели 6 мирных жителей».

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения.

Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным решение проблем сирийского Идлиба. Договорились о вытеснении из Идлиба террористических элементов, которые могут представлять угрозу и быть агрессивными в отношении сирийской армии, рассказали в Кремле.

В мире,Башар Асад,Владимир Путин,Совбез ООН,ООН,ИА Anadolu,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители