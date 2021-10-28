Граничащий с Россией китайский Хэйхэ ввел карантин из-за COVID-19

Китайский город Хэйхэ, расположенный на берегу Амура на границе с Россией, ввёл карантин после новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. После обследования врачи зафиксировали троих бессимптомных носителей заболевания. Об этом сообщает газета Beijing News.

Фото: news.ru news.ru

Местные власти устанавливают личности граждан, контактировавших с инфицированными жителями Хэйхэ. С 28 октября в городе введён строгий контроль за перемещением транспорта, производство и бизнес приостановлены. Кроме того, ограничено время работы супермаркетов, складов и аптек. В городе отменены общественные мероприятия и закрыты места массового сбора граждан.