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Богатые страны призвали простить долги бедным

Елена Прошина
22 минуты назад

Хайди Чоу, исполнительный директор благотворительной организации Jubilee Debt Campaign, призвала богатые страны простить долг бедным, чтобы спасти планету от гибели. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Guardian.

Богатые страны призвали простить долги бедным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно статистике Jubilee Debt Campaign, 34 беднейшие страны мира тратят 29,4 миллиарда долларов в год на погашение долгов. Вместо этого они могли бы выделить 5,4 миллиарда долларов на сокращение выбросов углерода и устранение последствий изменения климата. Как заявила Чоу, для продолжения эффективной борьбы с климатическим кризисом необходимо много ресурсов, и бедные страны могли бы вносить в это дело свой вклад. Поэтому, как она считает, их нужно освободить от обязанности выплатить долги богатым странам.

Чоу подчеркнула, что если не предпринять подобную меру, то климатические проблемы будут усугубляться. По оценкам Jubilee Debt Campaign, к 2025 году 34 беднейшие страны будут тратить на борьбу с последствиями изменения климата в семь раз меньше, чем на выплату долгов.

Чоу считает, что на саммите COP26 в Шотландии богатые страны должны перестать уклоняться от своих обязательств и выделить финансирование для борьбы с изменением климата посредством грантов, так как они — главные загрязнители окружающей среды.

В мире,Экология,The Guardian,Lenta.ru,
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