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Разрушительный торнадо в восточном Техасе сняли на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

По городам американского штата Техас прошли шесть торнадо.Видео с разрушительными воронками появилось в telegram-канале «360tv».

На кадрах, снятых очевидцами, видны торнадо и озаряющие небо голубые вспышки. Кроме того вокруг воронки ветер нес по воздуху различные предметы разного размера.

На местах происшествия работают спецслужбы, информации о пострадавших нет. Как сообщается телеканал «Fox News», штормовая погода может переместиться к побережью Мексиканского залива.Синоптики предупредили о разрушительном ветре, граде и дождях с вероятностью образования торнадо.

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