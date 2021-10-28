Разрушительный торнадо в восточном Техасе сняли на видео

По городам американского штата Техас прошли шесть торнадо.Видео с разрушительными воронками появилось в telegram-канале «360tv».
На кадрах, снятых очевидцами, видны торнадо и озаряющие небо голубые вспышки. Кроме того вокруг воронки ветер нес по воздуху различные предметы разного размера.
На местах происшествия работают спецслужбы, информации о пострадавших нет. Как сообщается телеканал «Fox News», штормовая погода может переместиться к побережью Мексиканского залива.Синоптики предупредили о разрушительном ветре, граде и дождях с вероятностью образования торнадо.