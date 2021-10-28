QR-код Гитлера появился в Нидерландах

Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов расследуют создание QR-кода для санитарного пропуска по коронавирусу на имя Адольфа Гитлера. Об этом пишет портал NLTIMES. Как сообщается, журналисты вышли на связь с хакером, который создал этот QR-код, через форум.

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Он заявил, что создал код на имя Гитлера, чтобы доказать потенциальным клиентам, что может сделать за €300 санитарный пропуск на любое имя. По словам злоумышленника, он уже создавал QR-коды, находясь во Франции и Польше.

При этом их можно было использовать и в Нидерландах. Минздрав пытается выяснить, как именно был создан QR-код на Гитлера. Ведомство изучает версию о краже секретных ключей, которые позволили хакеру фальсифицировать QR-коды Польши и Франции.

При этом не исключается вариант, что мошенник работает в сфере здравоохранения этих двух стран. Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что хакеры могут похитить QR-код для подтверждения вакцинации от коронавируса. Эксперт уточнил, что для этого они используют удаленный доступ к устройству, на котором он хранится, а также фото или видеофиксацию.