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В Нидерландах появился QR-код на имя Гитлера

Газета.ру
29 минут назад

Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов расследуют создание QR-кода для санитарного пропуска по коронавирусу на имя Адольфа Гитлера. Об этом пишет портал NLTIMES. Как сообщается, журналисты вышли на связь с хакером, который создал этот QR-код, через форум.

QR-код Гитлера появился в Нидерландах
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он заявил, что создал код на имя Гитлера, чтобы доказать потенциальным клиентам, что может сделать за €300 санитарный пропуск на любое имя. По словам злоумышленника, он уже создавал QR-коды, находясь во Франции и Польше.

При этом их можно было использовать и в Нидерландах. Минздрав пытается выяснить, как именно был создан QR-код на Гитлера. Ведомство изучает версию о краже секретных ключей, которые позволили хакеру фальсифицировать QR-коды Польши и Франции.

При этом не исключается вариант, что мошенник работает в сфере здравоохранения этих двух стран. Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что хакеры могут похитить QR-код для подтверждения вакцинации от коронавируса. Эксперт уточнил, что для этого они используют удаленный доступ к устройству, на котором он хранится, а также фото или видеофиксацию.

До этого Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса, приказ ведомства вступит в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на сайте "Госуслуг" до 1 марта 2022 года. Документ формируется в электронном виде, но россияне смогут получить его и на бумажном носителе.

В мире,Минздрав РФ,
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