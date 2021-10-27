В Рио-де-Жанейро в возрасте 75 лет умер сценарист сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Фото: © Rede Globo de Televisão (1976 – 1977) © Rede Globo de Televisão (1976 – 1977)

Брага страдал сепсисом, в минувшую пятницу он был госпитализирован с перфорацией пищевода и находился в крайне тяжелом состоянии.

Проблемы со здоровьем наблюдались у бразильского сценариста на протяжении нескольких последних лет. Он перенес операции на позвоночнике и на сердце, гидроцефалию, а также испытывал трудности при ходьбе.

Жилберту Тумшиц Брага – автор сценариев к 35 фильмам и сериалам. Его первым успехом в 1976 году стала теленовелла «Рабыня Изаура», снятая по одноименному роману Бернарду Гимарайнша 1875 года.

«Рабыня Изаура» - первая теленовелла, транслировавшаяся по советскому телевидению. Сериал вышел на экраны в СССР в 1988 году и приобрел статус культового, его показывали на четырех советских и российских телеканалах в различных версиях перевода.