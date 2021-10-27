Швейцария включила в санкционный список из-за Крыма еще восемь россиян

Еще восемь россиян попали в санкционный список Швейцарии, введенный из-за присоединения Крыма к России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на соответствующий документ, размещенный на официальном сайте государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии.

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В список попали российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, которые работают в Крыму. Ранее 11 октября они также попали под санкции ЕС из-за «принуждения к исполнению российского законодательства на территории незаконно аннексированных Крыма и Севастополя».

Официально Швейцария не присоединяется к санкциям ЕС против России, а лишь «принимает меры», чтобы страна не использовалась для обхода международных санкций. Однако фактически списки юридических и физических лиц совпадают.