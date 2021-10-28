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Богатые страны призвали простить долги бедным для спасения планеты

Lenta.ruиещё 1
49 минут назад

Исполнительный директор благотворительной организации Jubilee Debt Campaign Хайди Чоу призвала богатые страны простить долг бедным для спасения планеты, сообщает Guardian.

Богатые страны призвали простить долги бедным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Jubilee Debt Campaign, 34 беднейшие страны мира тратят 29,4 миллиарда долларов в год на погашение долгов, по сравнению с 5,4 миллиарда долларов на устранение последствий изменения климата и сокращение выбросов углерода.

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«Страны с низкими доходами передают миллиарды долларов в счет погашения долга богатым странам, банкам и международным финансовым учреждениям в то время, как для борьбы с климатическим кризисом остро необходимы ресурсы», — сказала Чоу.

Она отметила, что давление внешних долгов стран с низким уровнем дохода на способность решать климатические проблемы будет усиливаться. По оценкам Jubilee Debt Campaign, к 2025 году 34 беднейшие страны будут тратить в семь раз больше на выплату долга, чем на борьбу с последствиями изменения климата. Чоу считает, что на саммите COP26 в Глазго богатые страны как главные загрязнители окружающей среды должны перестать уклоняться от своих обязательств и предоставить финансирование для борьбы с изменением климата через гранты.

Представитель Института торговой информации и переговоров Южной и Восточной Африки (SEATINI) в Уганде Ауси Кибова отметил, что списание долга бедных стран должно стать частью COP26.

«Из-за огромного финансового давления на Уганду, вызванного долговым кризисом, правительство не может тратить необходимые средства для защиты людей от ущерба, нанесенного изменением климата», — заявил Кибова.

За последние 20 лет международные организации, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), поддерживали финансирование проектов развития бедных стран банковскими ссудами и облигациями. Заемщики ожидали, что процентная ставка со временем упадет, но она по-прежнему составляет 10 процентов для бедных стран, по сравнению с 1,5-2,5 процента для богатых.

Еще на саммите COP15 в 2009 году в Копенгагене богатые страны обязались предоставлять финансирование на борьбу с последствиями изменения климата развивающимся странам на сумму 100 миллиардов долларов в год. В октябре руководитель COP26, британский министр международного развития Алок Шарма заявил, что обязательства будут выполнены в 2023 году. Однако, по данным Jubilee Debt Campaign, из предоставленного на данный момент финансирования более двух третей составляют ссуды, что еще больше усугубляет долговой кризис в странах с низкими доходами.

В 2020 году долги бедных стран выросли на 12 процентов и достигли рекордных 860 миллиардов долларов. Рост задолженностей связан со стимулирующей экономической политикой государств во время пандемии коронавируса. Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что проблемы, с которыми сталкиваются страны с большими задолженностями, могут усугубиться. Из-за пандемии коронавируса размер мирового долга во втором квартале 2021 года достиг рекордного уровня в 296 триллионов долларов.
В мире,Экология,Кармен Рейнхарт,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,The Guardian,
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