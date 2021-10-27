Медведь устроил погром на свадьбе в Мексике и попал на видео

На свадьбу в Мексике пришел медведь, который съел угощения и опрокинул мебель, пишет Fox News. Вероятно, животное прибежало из леса, почуяв запах еды, однако некоторых гостей церемонии хищник, кажется, нисколько не удивил.
Одна из приглашенных Энджи Джиса рассказала, что в разгар веселья, проходившего на территории лесного массива, появился медведь, накинувшийся на еду.
Пока медведь доедал угощения, женщина снимала его на видео — никто не осмелился прогнать медведя. Впрочем, животное быстро ушло само, опрокинув на прощание пару стульев.