Медведь устроил погром на свадьбе в Мексике и попал на видео

На свадьбу в Мексике пришел медведь, который съел угощения и опрокинул мебель, пишет Fox News. Вероятно, животное прибежало из леса, почуяв запах еды, однако некоторых гостей церемонии хищник, кажется, нисколько не удивил.

Одна из приглашенных Энджи Джиса рассказала, что в разгар веселья, проходившего на территории лесного массива, появился медведь, накинувшийся на еду.