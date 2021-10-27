ЕСПЧ зарегистрировал жалобу против решения Роскомнадзора

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на решение Роскомнадзора заблокировать в России сайт норвежского издания Barents Observer. Об этом сообщает в антидискриминационный центр «Мемориал», который оказывал поддержку делу на всех этапах.

Фото: Reuters Reuters

Редактор Barents Observer объяснил, что журналисты не стали удалять материал по требованию РКН, поскольку считают эту историю важной.

«Роль СМИ заключается в том, чтобы давать слово людям, чьи чувства подавлялись или не признавались. Это история о смелом человеке. Мы гордимся публикацией интервью», — отметил он.

Текст, удаления которого потребовал регулятор был переводом на русский язык материала шведской газеты Arjeplognytt о представителе малочисленного финно-угорского народа - сааме Дэне Эриксоне нетрадиционной ориентации.

Правозащитники объясняют, что в нем были озвучены такие проблемы как неприятие гомосексуальности, дискриминация коренных народов и необходимость преодоления табу. В Роскомнадзоре считают, что в статье были описаны способы самоубийства.

Сайт издания был заблокирован в 2019 году.