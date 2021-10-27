ЕСПЧ зарегистрировал жалобу против решения Роскомнадзора

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на решение Роскомнадзора заблокировать в России сайт норвежского издания Barents Observer. Об этом сообщает в антидискриминационный центр «Мемориал», который оказывал поддержку делу на всех этапах.
Редактор Barents Observer объяснил, что журналисты не стали удалять материал по требованию РКН, поскольку считают эту историю важной.
«Роль СМИ заключается в том, чтобы давать слово людям, чьи чувства подавлялись или не признавались. Это история о смелом человеке. Мы гордимся публикацией интервью», — отметил он.
Текст, удаления которого потребовал регулятор был переводом на русский язык материала шведской газеты Arjeplognytt о представителе малочисленного финно-угорского народа - сааме Дэне Эриксоне нетрадиционной ориентации.
Правозащитники объясняют, что в нем были озвучены такие проблемы как неприятие гомосексуальности, дискриминация коренных народов и необходимость преодоления табу. В Роскомнадзоре считают, что в статье были описаны способы самоубийства.
Сайт издания был заблокирован в 2019 году.
Ранее Роскомнадзор заблокировал домен путин2018.рф, где во время предвыборной кампании 2018 года находился сайт Владимира Путина. Однако в сентябре 2021 года по этому адресу находилось онлайн-казино.