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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу против решения Роскомнадзора

Елена Прошина
38 минут назад

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на решение Роскомнадзора заблокировать в России сайт норвежского издания Barents Observer. Об этом сообщает в антидискриминационный центр «Мемориал», который оказывал поддержку делу на всех этапах.

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу против решения Роскомнадзора
Фото: ReutersReuters

Редактор Barents Observer объяснил, что журналисты не стали удалять материал по требованию РКН, поскольку считают эту историю важной.

«Роль СМИ заключается в том, чтобы давать слово людям, чьи чувства подавлялись или не признавались. Это история о смелом человеке. Мы гордимся публикацией интервью», — отметил он.

Текст, удаления которого потребовал регулятор был переводом на русский язык материала шведской газеты Arjeplognytt о представителе малочисленного финно-угорского народа - сааме Дэне Эриксоне нетрадиционной ориентации.

Правозащитники объясняют, что в нем были озвучены такие проблемы как неприятие гомосексуальности, дискриминация коренных народов и необходимость преодоления табу. В Роскомнадзоре считают, что в статье были описаны способы самоубийства.

Сайт издания был заблокирован в 2019 году.

Ранее Роскомнадзор заблокировал домен путин2018.рф, где во время предвыборной кампании 2018 года находился сайт Владимира Путина. Однако в сентябре 2021 года по этому адресу находилось онлайн-казино.

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