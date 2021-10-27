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Зеленский захотел запретить гастроли российских артистов

Елена Прошина
57 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным структурам проработать предложение продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете на гастроли российских артистов. Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

Зеленский захотел запретить гастроли российских артистов
Фото: EPAEPA

Кондратюк в специальном разделе сайта президента Украины опубликовал петицию, где предложил полностью запретить гастроли российских артистов до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля над восточными границами страны. Исключение предложено сделать для артистов, публично выступивших против позиции России в отношении Крыма и Донбасса. В настоящее время петицию подписали почти 26,5 тысячи человек.

Зеленский в ответе на петицию поблагодарил всех ее подписавших за активную гражданскую позицию.

Он перенаправил текст прошения премьер-министру Украины Денису Шмигалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой поручить проработать внесенные предложения.

Зеленский напомнил, что в стране сформирован Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Также действует закон «О гастрольных мероприятиях в Украине», где, в частности, определены ограничения при проведении гастролей и установлены особенности организации и проведения гастролей с участием российских артистов. В частности, запрещены гастроли артистов, внесенных в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Зеленский также поручил проанализировать соблюдения требований закона «О гастрольных мероприятиях в Украине» в части проведения гастролей с российскими артистами, а также проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиление ответственности за нарушение требований этого закона.

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