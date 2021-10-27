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ЕС стребует с Польши миллион евро в день

Lenta.ruиещё 1
41 минуту назад

Суд ЕС постановил, что Польша обязана платить европейскому блоку 1 миллион евро штрафа каждые сутки, пока не начнет работать над реформой своей судебной системы. К такому решению привело рассмотрение дела о независимости польского суда, пишет The Washington Post.

ЕС стребует с Польши миллион евро в день
Фото: ReutersReuters

За два дня до решения суда польский премьер Матеуш Моравецкий пообещал, что ЕС ответит, если развяжет «третью мировую войну» с польским государством.

«Мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении», — заявлял он.

7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы. Ровно через месяц, 7 октября, польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским.

Европейские власти недовольны предполагаемым посягательством Польши на независимость судебной власти: новый судебный орган, созданный нынешним польским правительством, как считается, ограничивает решения судов.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,Washington Post,
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