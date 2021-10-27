В России назвали единственный способ спасти Донбасс от атаки беспилотников

"В качестве одного из возможных ответных действий могло бы стать введение РФ бесполетной зоны над Донбассом для сохранения жизней граждан своей страны, которые проживающих на территории ДНР и ЛНР", - заявил Коротченко. При этом заинтересованность Украины в турецких беспилотниках он назвал понятным после того, как их эффективность "подтвердилась во время второй карабахской войны".