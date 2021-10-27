В России назвали единственный способ спасти Донбасс от атаки беспилотников

Политологи предложили России единственный способ спасения Донбасса от атаки турецких беспилотников "Байрактар". Как считает политтехнолог Марат Баширов, из гуманитарных соображений РФ следовало бы ввести бесполетную зону над Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Такого же мнения по этой ситуации придерживается и политолог Владимир Корнилов. Он полагает, что введение бесполетной зоны выступает единственным способом защиты Донбасса от беспилотников.
Аналогичную позицию высказал и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В качестве одного из возможных ответных действий могло бы стать введение РФ бесполетной зоны над Донбассом для сохранения жизней граждан своей страны, которые проживающих на территории ДНР и ЛНР", - заявил Коротченко. При этом заинтересованность Украины в турецких беспилотниках он назвал понятным после того, как их эффективность "подтвердилась во время второй карабахской войны".
Напомним, вчера в Генеральном штабе ВСУ подтвердили использование турецких ударных беспилотников в Донбассе. Соответствующие данные разместили на странице пресс-центра Генштаба ВСУ в соцсети Facebook. В интернет выложили кадры, которые засняла камера ударного беспилотника. По ним видно, как дрон наносит удар по артиллерийским установкам. Уточняется, что это была атака по позициям донбасских ополченцев.