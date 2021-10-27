Обзор иноСМИ: раскол в ЕС и окончательный уход Меркель

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Раскол в ЕС: Испания восстала против газового кризиса

Испания предложила ЕС серию мер, направленных на борьбу с газовым кризисом; идеи Мадрида могут привести к расколу в блоке, считает британский таблоид Daily Express. По задумке испанских властей, в исключительных случаях у государств-членов ЕС должно быть право «адаптировать ценообразование на электроэнергию к своим конкретным ситуациям».

Daily Express отмечает, что «вместо того, чтобы менять правила для всех», Испания требует преференций для себя. Британские пользователи в комментариях к статье иронизируют над зависимостью европейских стран друг от друга. Michael Taylor отметил, что Мадриду не стоит надеяться на решение в свою пользу: «Что, на залитых солнцем нагорьях ЕСССР не все идеально? Возвращайся в свою коробку, Испания. Могущественный Евросоюз решит, что для тебя лучше!». K69tie отметила, что Испания - «еще одна «суверенная» страна, которая спрашивает ЕС, может ли она скорректировать собственные цены». Некоторые пользователи заявили, что в проблемах Испании виновата России. «Россия грабит Педро, чтобы заплатить Петрову», - написал Caribidus.

Окончательный уход Меркель: Европа навсегда теряет лидера

Профессор Кембриджского университета Хелен Томпсон считает, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии место неофициального лидера ЕС останется вакантным: в блоке укоренились глубокие разногласия, касающиеся отношений с Китаем, верховенства права ЕС, атомной энергетики и оборонной политики, и управлять столь разрозненным союзом невозможно. Об этом Томпсон заявила в своей статье для The New York Times.

Автор отметила, что лидерство самой Меркель не было столь непоколебимым, как считают многие. Она стала канцлером в 2005 году, но начала серьезно влиять на политику ЕС только в 2010-м, когда начался кризис еврозоны и резкий рост стоимости займов в странах блока. Меркель смогла договориться о новой программе скупки гособлигаций проблемных стран, в 2014-м уговорила разобщенный Евросоюз ввести санкции против России и почти в одиночку направляла миграционную политику ЕС. Томпсон назвала Меркель действительно сильным лидером и подчеркнула, что без нее союз будет двигаться к застою.

«Полная фашистка»: болгарские читатели раскритиковали министра обороны Германии

Болгарский портал News.bg посвятил один из материалов ответу министра обороны РФ Сергея Шойгу его немецкой коллеге Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала к военному сдерживанию России. Шойгу напомнил, что подобные попытки ранее плохо заканчивались для Германии; читатели портала также вспомнили о фашизме.

Пользователь под ником Ачката назвал немецкого министра «полной фашисткой». «Надеюсь, ей не разрешат командовать немецкими армиями. Ой, я забыл, что у них в Швабии есть только американские», - написал он. Ivan-koichev усомнился, что «леди Крамп-Карренбауэр» может спасти Украину, Грузию, Турцию, Румынию и Болгарию.

В США заговорили о космическом оружии Китая

Недавний запуск китайского спутника вызвал опасения некоторых экспертов: они считают, что его можно использовать в качестве оружия, способного захватывать и разрушать американские аппараты. Об этом рассказал Fox News.

Спутник Shijian-21 был запущен в космос 23 октября на ракете Long March 3B. Его точная миссия засекречена, но в госкорпорации China Aerospace Science and Technology Corp. заявили, что перед спутником «поставлена задача по нейтрализации космического мусора». Генерал ВВС США Джеймс Дикинсон (глава Космического командования страны) заявил, что подобные спутники используются Китаем «для достижения космического превосходства». По свидетельству Дикинсона, более ранняя модель, спутник Shijian-17, запущенный в 2016 году, был оснащен роботизированной рукой, которую можно использовать для захвата других космических аппаратов.

Эксперты заявили о пиаре Зеленского на армии

Украинские СМИ обсуждают слухи о планах президента Владимира Зеленского заменить главу Минобороны страны Андрея Тарана новым человеком. Опрошенные «Вестями» эксперты назвали это «пиаром на армии».