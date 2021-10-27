ВСУ сообщили о потерях из-за обстрелов в Донбассе

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) за минувшие сутки как минимум 13 раз нарушили режим перемирия в Донбассе, используя тяжелую артиллерию для обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook Операции объединенных сил (ООС) страны.

Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine

По данным командования, как минимум 6 из 13 эпизодов сопровождались массированным огнем из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В частности, под Гранитным, Новозвановкой и Крымским была применена 122-милиметровая артиллерия, под Троицким — противотанковый ракетный комплекс, в районе Зайцево — гранатометы различных систем.

Отмечается, что из-за обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один оказался ранен.

«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Сведений о предполагаемых потерях со стороны Народной милиции ДНР и ЛНР военные не приводят.