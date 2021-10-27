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Украинского адвоката Саакашвили отказались впускать в Грузию

Lenta.ru
2 часа назад

Украинского адвоката бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Евгения Грушовца отказались впускать в страну по прилете в аэропорт Тбилиси и отправили обратно в Киев. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Адвоката Саакашвили отказались впускать в Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, защитник прилетел в Грузию накануне, 26 октября, вместе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Мужчина заявил пограничникам, что прибыл для консультаций с экс-президентом, однако после этих слов силовики забрали у него паспорт и направили на обратный рейс без объяснения причин.

«Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили, но увы, [теперь] возвращаюсь в Украину. Стюардесса называет меня "депортированным пассажиром"», — рассказал Грушовец.

В свою очередь Денисовой удалось пройти пограничный контроль успешно. Сейчас она находится в тюрьме, где отбывает наказание бывший глава государства и ждет встречи с ним.

«Вместе со мной прилетел еще один человек, украинский адвокат, которого не пропустили через границу. Его развернули обратно. Я обязательно обращусь к соответствующим органам по этому вопросу», — пообещала омбудсмен.

Ранее стало известно, что Саакашвили потребовалась реанимация в тюрьме на фоне истощения из-за голодовки. После вмешательства врачей состояние политика удалось стабилизировать, однако, как отмечают специалисты, его жизнь все еще находится под большой угрозой.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже почти месяц.

В мире,Людмила Денисова,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,ИА Sputnik,
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