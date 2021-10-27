Адвоката Саакашвили отказались впускать в Грузию

Украинского адвоката бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Евгения Грушовца отказались впускать в страну по прилете в аэропорт Тбилиси и отправили обратно в Киев. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

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По данным агентства, защитник прилетел в Грузию накануне, 26 октября, вместе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Мужчина заявил пограничникам, что прибыл для консультаций с экс-президентом, однако после этих слов силовики забрали у него паспорт и направили на обратный рейс без объяснения причин.

«Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили, но увы, [теперь] возвращаюсь в Украину. Стюардесса называет меня "депортированным пассажиром"», — рассказал Грушовец.

В свою очередь Денисовой удалось пройти пограничный контроль успешно. Сейчас она находится в тюрьме, где отбывает наказание бывший глава государства и ждет встречи с ним.

«Вместе со мной прилетел еще один человек, украинский адвокат, которого не пропустили через границу. Его развернули обратно. Я обязательно обращусь к соответствующим органам по этому вопросу», — пообещала омбудсмен.

Ранее стало известно, что Саакашвили потребовалась реанимация в тюрьме на фоне истощения из-за голодовки. После вмешательства врачей состояние политика удалось стабилизировать, однако, как отмечают специалисты, его жизнь все еще находится под большой угрозой.