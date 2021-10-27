В Раде посоветовали украинцам запасаться навозом

На Украине в ближайшее время ожидается массовое закрытие социальных объектов, а население перейдет на отопление кизяками, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Михаила Волынца.

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По его словам, причина кроется в нехватке энергоресурсов.

«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», — заявил парламентарий.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен властями Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Там не хватает газа для бюджетных учреждений. Подобная ситуация в стране также складывается с запасами угля. По данным компании «Укрэнерго», на складах находится в 3,9 раза меньше этого вида топлива, чем необходимо.

Власти Украины обманывают граждан, утверждая, что страна прекратила импорт газа из России и получает топливо из Европы. Об этом заявила бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По словам политика, для страны «не существует никакого европейского газа».