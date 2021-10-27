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В Раде посоветовали украинцам запасаться навозом

Елена Прошина
51 минуту назад

На Украине в ближайшее время ожидается массовое закрытие социальных объектов, а население перейдет на отопление кизяками, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Михаила Волынца.

В Раде посоветовали украинцам запасаться навозом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, причина кроется в нехватке энергоресурсов.

«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», — заявил парламентарий.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен властями Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Там не хватает газа для бюджетных учреждений. Подобная ситуация в стране также складывается с запасами угля. По данным компании «Укрэнерго», на складах находится в 3,9 раза меньше этого вида топлива, чем необходимо.

Власти Украины обманывают граждан, утверждая, что страна прекратила импорт газа из России и получает топливо из Европы. Об этом заявила бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По словам политика, для страны «не существует никакого европейского газа».

Украина с 2015 года прекратила прямые закупки российского газа и приобретает у европейских компаний часть транзитного топлива, идущего из РФ в Европу. С октября Киев лишился импорта газа из Венгрии по этой схеме из-за прекращения транзита российского топлива по территории Украины.

В мире,Юлия Тимошенко,Верховная Рада,РИА Новости,
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