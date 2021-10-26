На Украине вспомнили пословицу при обсуждении отношений Киева и Москвы

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» призвал Киев в вопросах газа дружить с Москвой и Минском, используя пословицу про семью.
«Мы воспринимаем черное — белым. Скидка на газ, которую мы получили в свое время, произошла в ходе простых переговоров. Никто никому ничего не продавал. Приехали они в Киев и против них возбудили уголовные дела, Медведчук до сих пор сидит. За что? За то, что они поехали и получили уголь, чтобы не получился коллапс как сегодня? Надо вернуться к разуму. У экономики должна быть голова. Нужно, нравится это кому-то или нет, вернуться к прагматичным отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем и решим вопросы газа. У нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое теля двух маток сосет!» — сказал Рабинович.
Также депутат прокомментировал сложившуюся сегодня на Украине ситуацию с поставками газа.
«Нашими самыми большими поставщиками, когда Киев слез с российской газовой иглы, стали Швейцария и Словения, которые не имеют своих ни газа, ни нефти. И вся страна, 30 миллионов как язык в одно место засунули и платят тройную цену. Вы понимаете, что происходит? Берут по-прежнему у России, а продают вам. По тройной цене. И это называется слезть с иглы, а если пытаешься напрямую купить — ты преступник, возбуждают уголовные дела. Вот в чем преступление нынешней власти».