На Украине вспомнили пословицу при обсуждении отношений Киева и Москвы

«Мы воспринимаем черное — белым. Скидка на газ, которую мы получили в свое время, произошла в ходе простых переговоров. Никто никому ничего не продавал. Приехали они в Киев и против них возбудили уголовные дела, Медведчук до сих пор сидит. За что? За то, что они поехали и получили уголь, чтобы не получился коллапс как сегодня? Надо вернуться к разуму. У экономики должна быть голова. Нужно, нравится это кому-то или нет, вернуться к прагматичным отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем и решим вопросы газа. У нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое теля двух маток сосет!» — сказал Рабинович.