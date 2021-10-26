«Видимо, голландский суд разжалобили вопли Киева»

Москва намерена продолжать борьбу за «скифское золото», которое суд в Амстердаме постановил передать Киеву, хотя оно принадлежит крымским музеям. Российские политики рассказали «Газете.Ru», как относятся к выводам голландского суда.

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В России намерены опротестовать решение Апелляционного суда Амстердама, согласно которому 2 тыс. вывезенных на выставку артефактов из коллекции четырех музеев Крыма должны быть переданы Украине, заявил «Газете.Ru» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

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Решение возмутительное, неправовое, политическое, антироссийское, антикрымское. Клады «скифского золота» были найдены стараниями крымских археологов за много лет раскопок с момента окончания Великой Отечественной войны. Конечно, эти клады должны были быть возвращены прежде всего крымским музеям», — сказал он.

Как отметил парламентарий, Нидерланды в очередной раз продемонстрировали свои антироссийские и антикрымские взгляды, которыми страдают и судьи.

«Если в конце концов золото будет передано Украине, это, конечно, ляжет серьезным пятном на правовую систему Нидерландов. И нам, конечно, в принципе никаких отношений, в культурной сфере прежде всего, не надо иметь с Нидерландами», — заключил сенатор.

Российская сторона будет продолжать добиваться справедливости в судебных инстанциях Нидерландов, но успех Москвы в этом деле зависит от беспристрастности судей, сказал «Газете.Ru» депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

«Если они и дальше будут принимать политически мотивированные решения, исход этого дела будет очень сложно спрогнозировать. Но мы все-таки рассчитываем, что здравый смысл и правовые аргументы возобладают», — отметил он.

Парламентарий назвал решение суда Амстердама политически мотивированным.

Как он утверждает, «скифское золото» должно вернуться туда, где оно было обнаружено в свое время и находилось на протяжении 150 лет, — в крымские музеи.

«Мы надеемся, что в процессе дальнейших судебных разбирательств эта позиция получит правовое подтверждение», — сказал он.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратил внимание, что, исходя из логики данного суда, если бы бывшие британские колонии передали куда-то культурные ценности, то их можно было бы забрать и передать Великобритании, хотя сегодня они уже не относятся к юрисдикции данного государства.

«Вот таким варварским способом. Думаю, мировое сообщество еще даст оценку этим действиям. На самом деле они открыли «ящик Пандоры». Теперь и ломанного гроша нельзя будет дать за те материальные, культурные ценности, которые будут перемещаться по другим государствам. Мы любим узнавать культуру других государств, других народов, но теперь это будет под угрозой из-за вот таких решений суда», — предупредил Шеремет.

При этом он выразил уверенность, что Москва будет продолжать отстаивать свою позицию и золото вернется в Крым.

Депутат также отметил, что эта ситуация может стать причиной ухудшения отношений России и Нидерландов.

«Видимо, голландский суд разжалобили вопли Киева по поводу скифского золота, а, может, у судьи была личная неприязнь к нашей стране», — такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший депутат Госдумы, крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

Как он отметил, золотая коллекция объективно должна принадлежать крымским музеям, и голландцы как честные люди должны были вернуть ее в крымские музеи.

«Но почему-то произошло все наоборот. Сначала тянули резину, а теперь неожиданные реверансы в сторону Киева. Объективностью даже не пахнет, зато явно ощущается запах политической кухни, щедро сдобренной антироссийскими приправами», — сказал бывший парламентарий.

По его мнению, эта ситуация в очередной раз демонстрирует, что верить в объективность европейских правовых институтов бесполезно и даже вредно для России.

«Скифское золото»

Реликвии, которые стали предметом разбирательств в Амстердаме, были отправлены в Бонн, а потом в Амстердам на выставку «Крым — золотой остров в Черном море» в 2013 году, когда Крым был украинским регионом.

Их предоставили четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (позднее вошел в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический».

Как ранее говорила «Газете.Ru» директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина, из фондов этого музея на выставку было передано 190 предметов: два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н.э., керамика, скульптура, архитектурная деталь, терракоты, стеклянный флакон, костяная прялка. Эти вещи были найдены на территории, которая в свое время входила в состав Боспорского царства.

Нидерланды не признают юрисдикцию России над Крымом, поэтому после референдума 2014 года возник вопрос, кому возвращать коллекцию «скифского золота».

Крымские музеи в своем иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть сокровища в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать «скифское золото» Киеву, но крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу на это решение.

Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года. В июле прошлого года суд запросил дополнительную информацию по делу.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин ранее говорил «Газете.Ru», что оплачивать услуги голландцев будет та сторона, которая выиграет процесс. Речь идет о хранении реликвий, которое взял на себя музей Пирсона.