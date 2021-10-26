В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.68
Войти в почту

Афганская женщина продала внуков ради еды

Елена Прошина
17 минут назад

Афганская женщина рассказала о продаже одних внуков, чтобы прокормить других, пишет Телеграм-канал "Свежести".

Видео с рассказом 56-летней афганской женщины распространяется в соцсетях стран Персидского залива. Как сообщила женщина, цена за одного ребенка составляет от 100 до 150 тысяч афгани (от 70 до 100 тысяч рублей).

В последнее время в СМИ стали появляться сообщения, что афганские семьи вынуждены продавать детей, чтобы выжить. Так, BBC сообщает о семье, которая была вынуждена продать новорожденную дочь за $500, чтобы прокормить других детей.

Глава семьи раньше зарабатывал сбором мусора, но потерял работу. Покупатель внес более $250, остальную сумму родители получат через несколько месяцев. Покупатель намерен вырастить девочку, чтобы потом выдать замуж за своего сына. Однако уверенности, что все будет именно так, нет.

The Times сообщает о другой семье, которая пыталась продать свою четырехлетнюю дочь бездетному бизнесмену, чтобы она росла с ним и работала в его лавке.

Как пишет РИА Новости, глава этой семьи был полицейским и остался без работы за несколько дней до прихода в Кабул талибов (члены террористической группировки "Талибан", запрещена в РФ). Бизнесмен предложил 20 тысяч афгани (около $230), отец запросил 50 тысяч афгани (около $590). В итоге стороны не договорились.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян попросила найти эту семью. Она пообещала выплатить требуемые деньги за девочку ради того, чтобы ребенок остался в семье.

"Давайте найдем его, я оплачу, а дальше будем проверять, где дочка. Иначе ведь сердце может разорваться", - написала она в своем Телеграм-канале.

В мире,Видео,Маргарита Симоньян,Талибан,Russia Today,Газета The Times,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители