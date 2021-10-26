Афганская женщина продала внуков ради еды

Афганская женщина рассказала о продаже одних внуков, чтобы прокормить других, пишет Телеграм-канал "Свежести".

Видео с рассказом 56-летней афганской женщины распространяется в соцсетях стран Персидского залива. Как сообщила женщина, цена за одного ребенка составляет от 100 до 150 тысяч афгани (от 70 до 100 тысяч рублей).

В последнее время в СМИ стали появляться сообщения, что афганские семьи вынуждены продавать детей, чтобы выжить. Так, BBC сообщает о семье, которая была вынуждена продать новорожденную дочь за $500, чтобы прокормить других детей.

Глава семьи раньше зарабатывал сбором мусора, но потерял работу. Покупатель внес более $250, остальную сумму родители получат через несколько месяцев. Покупатель намерен вырастить девочку, чтобы потом выдать замуж за своего сына. Однако уверенности, что все будет именно так, нет.

The Times сообщает о другой семье, которая пыталась продать свою четырехлетнюю дочь бездетному бизнесмену, чтобы она росла с ним и работала в его лавке.

Как пишет РИА Новости, глава этой семьи был полицейским и остался без работы за несколько дней до прихода в Кабул талибов (члены террористической группировки "Талибан", запрещена в РФ). Бизнесмен предложил 20 тысяч афгани (около $230), отец запросил 50 тысяч афгани (около $590). В итоге стороны не договорились.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян попросила найти эту семью. Она пообещала выплатить требуемые деньги за девочку ради того, чтобы ребенок остался в семье.