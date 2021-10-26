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Меркель вручили увольнительную грамоту

Вероника Полынина
9 минут назад

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе торжественной церемонии вручил Ангеле Меркель и ее министрам увольнительные грамоты, сообщает ТАСС.

Меркель вручили увольнительную грамоту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно Конституции Германии, полномочия канцлера и министров завершаются в день учредительного заседания парламента нового созыва – оно состоялось во вторник, 26 октября.

Поскольку к этому моменту новый кабмин еще не сформирован, действующее правительство продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо ограничений по срокам.

Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на церемонии, назвал канцлерство Ангелы Меркель одним из величайших в истории и достойным подражания.

«Мы должны вас поблагодарить за 16 лет, в течение которых вы вели за собой нашу страну во время, насыщенное кризисами и потрясениями», - сказал Штайнмайер.

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21 октября в Германии официально начались переговоры о новой правящей коалиции, по окончании которых начнется проработка тематических аспектов коалиционного договора. После согласования договора три партии, «Зеленые», Социал-демократическая и Свободная демократическая, будут определяться с кандидатом на пост канцлера. Предполагается, что новым канцлером станет глава социал-демократов и действующий министр финансов Олаф Шольц. Его кандидатуру могут утвердить после 6 декабря.

Ели же процесс формирования нового правительства затянется и произойдет позже 17 декабря, Ангела Меркель по времени пребывания у власти обгонит Гельмута Коля, который занимал пост канцлера 5869 дней с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года.

В мире,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Гельмут Коль,Франк-Вальтер Штайнмайер,ИТАР-ТАСС,
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