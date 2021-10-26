Президент Украины Владимир Зеленский после решения суда в Нидерландах о передаче Украине "скифского золота" пообещал вернуть в юрисдикцию страны и Крым. Об этом он написал на своей странице в Твиттер.

"Долгожданная победа в апелляционном суде Амстердама. "Скифское золото" возвращается Украине. Благодарен суду за справедливое решение", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил "за результат" Минюст Украины, МИД Украины и министерство культуры и информационной политики страны.

"Мы всегда возвращаем то, что принадлежит нам. После "скифского золота" мы вернем Крым", - добавил Зеленский.

Пост опубликован на двух языках - украинском и английском.

Коллекция артефактов из музеев Крыма в начале 2014 года была вывезена на выставку в Амстердаме.

После воссоединения Крыма с Россией в Нидерландах решили не возвращать экспонаты музеям полуострова и не отдавать их Украине до решения суда или соглашения сторон.

В 2016 году суд в Нидерландах решил передать артефакты Украине. Это решение было обжаловано.