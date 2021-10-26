На Украине напали на мужчину из-за олимпийки с надписью СССР

Мужчина с надписью "СССР" на олимпийке подвергся нападению в Харькове. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Украина в шоке".

Видеозапись сделал сам нападавший. Сначала он показал баллончик со слезоточивым газом. Затем он со спины по-русски окликнул мужчину, который вечером с пожилой спутницей шел по улице.

Мужчина был одет в олимпийку с надписью "СССР" на спине. Когда он обернулся, снимавший брызнул ему в глаза из баллончика, произнеся при этом "Слава Украине", а затем скрылся.

Читатели телеграм-канала осудили действия снимавшего.

"Придурков всегда хватало на Украине", - написал один из них.

"Максимально крысиный поступок. Со спины и на пожилого", - написал другой.