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На Украине напали на мужчину из-за олимпийки с надписью СССР

Елена Прошина
49 минут назад

Мужчина с надписью "СССР" на олимпийке подвергся нападению в Харькове. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Украина в шоке".

Видеозапись сделал сам нападавший. Сначала он показал баллончик со слезоточивым газом. Затем он со спины по-русски окликнул мужчину, который вечером с пожилой спутницей шел по улице.

Мужчина был одет в олимпийку с надписью "СССР" на спине. Когда он обернулся, снимавший брызнул ему в глаза из баллончика, произнеся при этом "Слава Украине", а затем скрылся.

Читатели телеграм-канала осудили действия снимавшего.

"Придурков всегда хватало на Украине", - написал один из них.

"Максимально крысиный поступок. Со спины и на пожилого", - написал другой.

"Дебилизм это. Как иначе назвать? Показывает наших граждан с худшей стороны только", - считает еще один читатель.

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