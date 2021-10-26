Сеть украинских магазинов оштрафовали за конфеты из России

В Харькове оштрафовали сеть магазинов за продажу конфет из России . Об этом заявила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба), пишет ТАСС .

"Инспекция обнаружила в Харьковской области запрещенные сладости российских производителей - ПАО "Красный Октябрь" г. Москва, ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" , кондитерской фабрики "Победа" г. Москва, г. Старый Оскол Белгородской области, АО "АКконд" г. Чебоксары - конфеты девяти наименований. За нарушение требований маркировки продукции сеть магазинов сладостей оштрафовали", - сообщило ведомство.

"Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность ее невозможно. Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - подчеркнула Магалецкая.

Украина ввела запрет на импорт продовольственных товаров из России весной 2014 года после присоединения Крыма к РФ. Полуостров стал российским в феврале 2014 года. Тогда на референдуме 96,77% проголосовавших в Крыму и 95,6% в Севастополе отдали голос за воссоединение с Россией.