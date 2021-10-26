Киев пообещал России асимметричный ответ в случае прекращения поставок газа

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может предпринять ответные действия на прекращение Россией поставок газа. Об этом он заявил 26 октября в Twitter.
«Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.
22 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти готовы предложить «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд куб. м в сутки. Он добавил, что это является важным вопросом для всей Европы.