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Кулеба пообещал ответные меры, если Россия прекратит поставки газа на Украину

runews24.ru
27 минут назад

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может предпринять ответные действия на прекращение Россией поставок газа. Об этом он заявил 26 октября в Twitter.

Киев пообещал России асимметричный ответ в случае прекращения поставок газа
Фото: страница Дмитрия Кулебы в Facebookстраница Дмитрия Кулебы в Facebook

«Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

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22 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти готовы предложить «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд куб. м в сутки. Он добавил, что это является важным вопросом для всей Европы.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Газпром,
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