Киев пообещал России асимметричный ответ в случае прекращения поставок газа

«Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.