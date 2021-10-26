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Суд Амстердама отдал Киеву крымское золото скифов

Мария Иванова
1 час назад

Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине. Об этом сообщает Reuters.

Суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале 2014 года в Амстердаме проходила выставка скифского золота из музеев Крыма. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым.

Представители музеев подали апелляцию на это решение.

В скифской коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе скифский шлем из чистого золота.

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В российском Министерстве культуры отмечали, что по контрактам, нормам гражданского и международного музейного прав, экспонаты необходимо возвращать в те учреждения, где они всегда хранились.

Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, говорил, что из-за скандала со скифской коллекцией Россия может прервать музейные отношения с Нидерландами.

«Я буду не вправе санкционировать любые выставки на территории страны, где создается опаснейший прецедент изъятия культурных ценностей», - отмечал он.

В мире,Владимир Мединский,Минкультуры,
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