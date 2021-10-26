Обзор иноСМИ: Венгрия на пути Украины и «гавайское свидетельство» для Путина

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Венгрия встала на пути Украины в НАТО

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Замглавы Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг считает, что вступлению Украины в НАТО может помешать не только Россия: есть еще одна проблема, «способная подорвать планы Владимира Зеленского», она находится на западе Украины и связана с Венгрией. Об этом она рассказала в своей статье для The National Interest.

По мнению Харинг, евроатлантические устремления Украины находятся под угрозой из-за стратегии Венгрии по реинтеграции. После 1920 года треть венгерского населения оказалась за пределами страны, в том числе на Украине. На так называемых исторических землях Венгрии дети получают образование на венгерском языке по венгерским стандартам. Венгерская община контролирует влиятельные закарпатские СМИ, а в городе Берегово на здании городского совета развевается флаг Венгрии. Будапешт - член и Евросоюза, и НАТО, поэтому может заблокировать вступление Киева в любой из блоков. Харинг считает, что однажды страны начнут торг за путевку Украины в НАТО.

«Путин - голос разума»: американцы высказались о смене пола детьми

Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея о праве детей выбирать гендер находится на грани с преступлением против человечества. Читатели американского портала Breitbart согласились с мнением российского президента.

Комментатор под ником Sheryl Ferguson отметила, что «мир официально слетел с катушек», а Путин в нем - «голос разума». Gus Davies отметил, что лидером Великобритании должен стать такой же «настоящий мужик». А Jackie Langley предложила сделать Путину «гавайское свидетельство о рождении» и выдвинуть его в президенты США в 2024 году.

Дипломат отчитал СМИ за «странный» подход к России

Экс-посол Британии в России Тони Брентон рассказал, как западные СМИ превращают фейки в «общепринятые факты», особенно если это касается России. В своем письме в Financial Times он отметил, что боевые действия в 2008 году начали именно грузины, но ответственность за это журналисты решили переложить на Москву.

Другой пример - недавние статьи, в которых Россию обвиняют в «газовом шантаже» Европы. Брентон отметил, что это подается в СМИ в качестве непреложной истины, хотя на самом деле РФ выполняет все контрактные обязательства, а остатки газа продает с аукциона в рамках наиболее выгодных сделок. «На их месте мы бы делали то же самое», - подчеркнул дипломат.

Есть ли у Тайваня шанс против Китая

Угроза захвата Тайваня Китаем беспокоит американских военных и чиновников. Как рассказал Fox News, мало кто из них верит, что тайваньские военные способны удержать оборону.

По словам собеседников канала, армия острова страдает от множества проблем, накопленных за «тучные» годы спокойствия и экономического процветания. Речь, в частности, идет о плохой подготовке и «низком моральном духе» солдат. В тайваньскую армию ежегодно призывают примерно 80 тысяч человек, также на острове есть почти 2,2 миллиона резервистов. Сяо Чэн-чжи, 26-летний житель центрального Тайваня, рассказал Fox News, что его четыре месяца в армии в основном включали подметание листьев, перетаскивание шин и выдергивание сорняков.

Девушка Саакашвили рассказала о четырех часах свидания в тюрьме

Подруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько навестила его в изоляторе Тбилиси и рассказала «Гордону», как на политика повлияла голодовка. По ее словам, Саакашвили чувствует себя плохо физически, но «морально его дух в очень хорошей форме».