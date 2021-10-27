Раскрыты подробности новых санкций ЕС против Лукашенко

Пятый пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении режима белорусского лидера Александра Лукашенко будет направлен против лиц и компаний, причастных к организации нелегальной миграции из стран Ближнего Востока в Европу. Подробности новых ограничений раскрыл в беседе с Deutsche Welle посол ЕС в Белоруссии Дирк Шюбель.

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По его словам, в Брюсселе также рассматривается вопрос о введении ограничений в отношении белорусского государственного авиаперевозчика «Белавиа» и импорта калийных удобрений. При этом дипломат подчеркнул, что тут уже многое зависит от действий белорусских властей.

«Если не будут освобождены политзаключенные, если насилие против мирных людей продолжится, то возможны все варианты», — рассказал Шюбель.

Посол ЕС добавил, что западные страны сильно обеспокоены ситуацией с нарушением прав белорусов и надеются добиться прекращения преследования граждан, в том числе через санкции.