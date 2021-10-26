Байден покашлял в кулак и отправился пожимать руки: видео

Президент США Джо Байден покашлял в кулак, а затем пошел пожимать руки окружающим, не надев защитной маски. Инцидент произошел по время выступления главы Белого дома в Нью-Джерси. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказался фрагмент записи с мероприятия.