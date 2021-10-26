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Байден покашлял в кулак и отправился пожимать руки: видео

Александр Кузьмин
43 минуты назад

Президент США Джо Байден покашлял в кулак, а затем пошел пожимать руки окружающим, не надев защитной маски. Инцидент произошел по время выступления главы Белого дома в Нью-Джерси. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказался фрагмент записи с мероприятия.

Как отмечает канал, за неделю до публичного выступления политика у министра внутренних дел США Алехандро Майоркаса была обнаружена коронавирусная инфекция. А несколькими днями ранее он успел пообщаться с американским лидером.

«Он должен подавать пример! Где его маска, почему он не дистанцируется от общества?» – прокомментировал ситуацию один из пользователей соцсети.

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