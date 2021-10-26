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В США раскрыли два провала Байдена перед Россией

Елена Прошина
23 минуты назад

Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости. По их мнению, его действия стали причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона. Об этом пишут РИА Новости.

Полный провал: Байдена обвинили в капитуляции перед РФ
Фото: ReutersReuters

Как пишет издание, Берман и Гилл возмущены тем, что Баден позволил РФ завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». По их мнению, подобное бездействие можно считать «жалкой капитуляцией».

Как указано в статье, Байден в своей предвыборной кампании обозначил себя «ястребом» (сторонником эскалации с Россией) и обещал отреагировать на проступки Кремля со всей строгостью. Однако его администрация в итоге позволила Москве реализовать все свои планы. Энергетическая политика США при Байдене — полный провал, уверены Берман и Гилл.

Следом аналитики пишут, что подавление американского нефтегазового сектора и отмена трубопровода Keystone XL лишили США энергетической независимости. Подобный результат идет Путину на пользу и в целом наносит удар по национальной безопасности Америки, считают Берман и Гилл.

Вторым поражением Байдена аналитики назвали категоричные условия России на обращение США к странам Средней Азии с целью размещения американских войск. Россия дала понять, что не потерпит войска США на территории Киргизии и Узбекистана. В администрации Байдена пообещали принять это во внимание. По мнению авторов статьи, при экс-президенте Дональде Трампе подобного нельзя было даже представить.

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