РФ обвинили в нежелании украинцев вакцинироваться

К большому сожалению, мы сегодня находимся в состоянии информационной войны с Российской Федерацией. И мы чётко осознаем, что те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID сегодня разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние, — заявил секретарь СНБО в эфире телеканала ICTV.