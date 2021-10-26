В США опубликованы обновленные правила въезда в страну

Президент Джо Байден подписал распоряжение, требующее от большинства иностранных путешественников, желающих въехать в Соединенные Штаты, быть вакцинированными, одновременно сняв ограничения с 8 ноября для людей из большинства стран Европы, Китая и Индии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.«В интересах Соединенных Штатов — положить конец политике ограничений, действующей во время пандемии COVID-19», — говорится в распоряжении, подписанном Джо Байденом.
Белый дом подтвердил, что несовершеннолетние в возрасте до 18 лет будут освобождены от требования вакцинации, как и люди, которые не могут быть вакцинированы по медицинским показаниям, а также люди, путешествующие по работе из стран, где уровень вакцинации составляет менее 10%.
Авиакомпании будут нести ответственность за проверку пассажиров о полном графике вакцинации не позднее, чем за две недели до даты поездки. Принимаются все вакцины, разрешенные органами здравоохранения США или признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Путешественники также должны предъявить отрицательный результат ПЦР, проведенный в течение 72 часов до их отъезда в США. Белый дом заявил, что для непривитых американцев и иностранцев, освобожденных от вакцинации, отрицательный результат ПЦР должен быть подтвержден менее чем за 24 часа до въезда.