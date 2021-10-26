В США опубликованы обновленные правила въезда в страну

Президент Джо Байден подписал распоряжение, требующее от большинства иностранных путешественников, желающих въехать в Соединенные Штаты, быть вакцинированными, одновременно сняв ограничения с 8 ноября для людей из большинства стран Европы, Китая и Индии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.«В интересах Соединенных Штатов — положить конец политике ограничений, действующей во время пандемии COVID-19», — говорится в распоряжении, подписанном Джо Байденом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Белый дом подтвердил, что несовершеннолетние в возрасте до 18 лет будут освобождены от требования вакцинации, как и люди, которые не могут быть вакцинированы по медицинским показаниям, а также люди, путешествующие по работе из стран, где уровень вакцинации составляет менее 10%.

Авиакомпании будут нести ответственность за проверку пассажиров о полном графике вакцинации не позднее, чем за две недели до даты поездки. Принимаются все вакцины, разрешенные органами здравоохранения США или признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).