Супруга американского актера Алека Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, Хилари заявила, что поддерживает мужа и шокирована произошедшим. Об этом она сообщила в своем Istagram.

"Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито", — написала Хилари Болдуин.

В подписи к публикации она добавила, что "посылает всем любовь и держит их в своем сердце", обращаясь к людям, упоминаемым в посте.

Ранее режиссер Джоэл Соуза и оператор Рид Расселл дали показания об инциденте на съемках фильма "Раст", в ходе которых была убита оператор Галина Хатчинс, а сам Соуза получил ранение. Оператор Галина Хатчинс погибла 21 октября.